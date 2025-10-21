¿Quiénes pueden obtener 50% de descuento en pago del predial 2026 en Veracruz?

GENERANDO AUDIO...

El ayuntamiento de Veracruz anunció que del 2 de enero al 28 de febrero de 2026 se aplicará un 50% de descuento en el pago del impuesto del predial, dirigido a grupos vulnerables.

El beneficio estará disponible para personas jubiladas, pensionadas, mayores de 60 años, con discapacidad, madres solteras y víctimas indirectas de desaparición forzada, quienes deberán registrarse previamente en un padrón del 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

¿Dónde realizar el trámite en Veracruz?

El gobierno municipal informó que el trámite se llevará a cabo en el Edificio Trigueros, ubicado en Mario Molina esquina Zaragoza, primer piso, en el centro de la ciudad de Veracruz.

Requisitos para obtener el descuento predial 2026

Pensionados o jubilados, propietarios del predio

Último recibo de pago predial al corriente

Identificación que acredite su estado de pensionado o jubilado

Credencial de elector con la misma dirección del predio

Acta de nacimiento, en dado caso de que el propietario sea el cónyuge y ambos vivan en el inmueble

Escritura donde se especifique el usufructo vitalicio, si la propiedad está a nombre de un familiar

En caso de tener varios inmuebles, el descuento solo aplicará a uno

Pensionados o jubilados por viudez

Último recibo de pago predial al corriente

Identificación que acredite que su estado de pensionado

Credencial de elector con la misma dirección del predio

Acta de defunción del pensionado o jubilado

En caso de tener varios inmuebles, el beneficio solo aplicará a uno

Personas con concubinato o unión libre

Último recibo de pago predial al corriente

Credencial de elector con la misma dirección del predio

Actas de nacimiento de los hijos (si los hubiera)

En caso de no tener hijos, constancia de unión libre expedida por el jefe de manzana y certificada por la Dirección de Gobernación Municipal

Identificación que acredite su estado de pensionado

El descuento aplicará solo a un inmueble

Personas mayores de 60 años o con discapacidad

Último recibo de pago predial al corriente

Identificación del INAPAM o documento que acredite la discapacidad (solo CAPADIF)

Credencial de elector con la misma dirección del predio

El valor catastral de la propiedad no debe exceder 6 mil UMAS (678 mil 840 pesos)

El descuento aplicará solo a un inmueble

Madres solteras

Último recibo de pago predial al corriente

Credencial de elector con la misma dirección del predio

Acta de nacimiento del hijo menor de edad (con los apellidos de la madre) o constancia de madre soltera

En caso de viudez, presentar acta de defunción del esposo

El valor catastral de la propiedad no debe de exceder de las 6 mil UMAS (678 mil 840 pesos)

Solo se aplicará a un inmueble

Víctimas indirectas de desaparición forzada

Último recibo de pago predial al corriente

Credencial de elector del familiar directo que realiza el trámite

Resolución de Declaración Especial de Ausencia

Documento que acredite el parentesco (actas de matrimonio o nacimiento, el desaparecido y de los familiares)

El valor catastral del inmueble no supere las 6 mil UMAS (678 mil 840 pesos)

El descuento aplicará solo a un inmueble

Previo registro y documentación obligatoria

El ayuntamiento recordó que todas las personas interesadas deberán registrarse en el padrón municipal antes del 30 de noviembre de 2025. Solo quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder al descuento durante los primeros meses del 2026.