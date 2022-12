Histeria por supuesta fuga de amoniaco provoca desalojo de estudiantes en escuela de Veracruz

En Veracruz, la histeria provocada por los últimos acontecimientos de fugas de amoniaco en el sureste del país y otros químicos ha provocado que padres de familia, al mínimo olor a químicos, desalojen los planteles educativos.

Este martes, dos horas antes de la salida habitual, alumnos de la escuela primaria “Benito Juárez”, en Coatzacoalcos, localizada en la colonia el Tesoro, fueron desalojados tras un supuesto reporte de fuga de amoníaco que se dio en grupos de WhatsApp de padres de familia.

Las autoridades educativas indicaron que se trató de un rumor que se salió de control y que la dirección educativa nunca brindó información alguna sobre el desalojo de los niños, aunque en los grupos de redes sociales llegó el mensaje.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, más de 2 mil personas fueron evacuadas en la Congregación de Mundo Nuevo en Coatzacoalcos y Nanchital, tras una fuga de amoniaco en la zona.

Actualmente, la población vive en la incertidumbre, pues por las noches es recurrente el olor a químico en la región sin saber de dónde vienen esos gases tóxicos.

“Yo me enteré por una vecina, han de ver mandado en el grupo, no estoy enterada porque soy la abuela de los niños, una vecina me avisó que pasara por el niño por una contingencia ambiental”, dijo Juana del Valle, abuela de menor