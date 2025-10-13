GENERANDO AUDIO...

Aseguradora estatal debería cubrir la catástrofe en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El estado de Veracruz enfrenta una de sus peores crisis por desastres naturales desde el pasado 9 de octubre, tras el desbordamiento del Río Cazones provocado por intensas lluvias en la zona norte.

En municipios del norte como en Poza Rica, se registraron las escenas más críticas: cientos de familias perdieron su patrimonio y quedaron incomunicadas. Mientras la ayuda tarda en llegar y los damnificados permanecen en la incertidumbre, surge una pregunta urgente: ¿qué sucede con el seguro contra desastres naturales en Veracruz?

¿Qué pasó con el seguro contra desastres en Veracruz?

Desde el 1 de junio de 2025, el Gobierno de Veracruz dejó de contar con una póliza de seguro catastrófico que anteriormente cubría daños por fenómenos meteorológicos. Esta póliza, contratada con la empresa Seguros BX+, venció sin ser renovada, lo que dejó al estado sin cobertura externa para atender desastres naturales.

Para atender la falta de un seguro externo, desde mayo de 2025, el gobierno de Rocío Nahle decretó la creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), un organismo público encargado de cubrir daños patrimoniales y financieros del Gobierno estatal administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Veracruz.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2025, se modificó el Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales, permitiendo que el Gobierno dispusiera de los recursos para emergencias y reconstrucción.

Incertidumbre sobre recursos y operación de AVSI

Sin embargo, aunque al principio se posicionó como una alternativa innovadora, informes detallan que, pese a la creación de AVSI y la reforma al fideicomiso, existe falta de claridad sobre los fondos disponibles para atender a los damnificados y la reconstrucción de infraestructura pública.

No se ha confirmado el personal operativo ni la capacidad financiera de la aseguradora estatal, lo que genera dudas sobre su efectividad frente a emergencias de gran magnitud. Incluso en agosto, jubilados y pensionados del estado de Veracruz expresaron su preocupación por la operación de AVSI, ya que desconocían el avance en la implementación de la aseguradora.

¿Cómo afecta la falta de un seguro en casos de desastres naturales a Veracruz?

La falta de una póliza de seguro catastrófico vigente ha complicado la respuesta inmediata ante las recientes inundaciones en municipios como Poza Rica, Tihuatlán y Papantla.

De acuerdo con reportes, aunque el Gobierno estatal movilizó recursos, la atención inicial se vio limitada por la ausencia de un seguro catastrófico activo y protocolos consolidados, retrasando apoyos a familias afectadas y la movilización de maquinaria y suministros.

Habitantes de las zonas afectadas y autoridades locales reportan retrasos en la entrega de apoyo, señalando que la atención a damnificados ha sido insuficiente durante los primeros días posteriores a las inundaciones.

