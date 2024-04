¡Veracruz, a ciegas! Reportan varios semáforos sin funcionar en el estado

Foto: Gettyimages

La mañana de este lunes 22 de abril, usuarios reportaron que varios semáforos del estado de Veracruz se encontraban sin funcionar. Este hecho ha causado molestia entre los veracruzanos, quienes con cuidado deben cruzar las diversas vialidades.

Mediante redes sociales, internautas y medios locales alertaron a los habitantes del estado sobre que algunas de las señales de tránsito se encuentran descompuestas o encienden en un solo color, sin realizar el cambio.

Ejemplo de ellos son los semáforos de Calzada de la Armada y Díaz Mirón, y el del ADO, ambos ubicados frente al Puerto de Veracruz. Dicha denuncia fue realizada por el medio Noticias Faro Veracruz, quien alertó a los jarochos a tomar precauciones antes de salir.

¿Qué semáforos no sirven en Veracruz?

Asimismo, diversos usuarios señalaron que hay otros señalamientos de tránsito en el estado que no sirven. A continuación, te dejamos una lista de éstos:

Av. Cuauhtémoc y Aeropuerto y Centro

Alacio Pérez y Miguel Alemán

Central de Autobuses y Autopista Córdoba

Crucero de Díaz Mirón, a la altura de la central camionera

Díaz Mirón y la calle de la Armada de México, a la altura de Reino Mágico

Cuauhtémoc y Xalapa

Madre Selva y J.B Lobos

Xalapa y Circunvalación

Allende Norte e Icazo

Aunque varios semáforos fueron reportados esta mañana, desde el pasado sábado 20 de abril, un internauta denunció la falla de éstos en Av. Cuauhtémoc.

Caos de semáforos en Veracruz es tomado con gracia y cuidado

Tras darse a conocer este caso, existieron dos tipos de ciudadanos. Aquellos que se preocuparon por la situación y recomendaron ir con cuidado “para que todos lleguen bien al trabajo”. Y aquellos que lo tomaron para reírse un poco del mal rato, pues el humor mexicano salió a relucir con comentarios como “mejor, así llegó más rápido a la escuela” o “ahora sí tengo un pretexto para que no me multen”.

Cabe señalar que aunque no se conoce la causa exacta por la que varios semáforos no sirven en Veracruz, los locatarios lo han asociado a la lluvia que se registró el día de ayer. Al momento, no se han reportado incidentes viales en estas rutas de traslado.

