Veracruzanos cambian la rosca de pan por tacos y alitas

Unas muy originales Roscas de Reyes llegan a domicilio empaquetados en su caja, y para no perder la tradición, escondidos entre los pliegues van figuras de el Niño Dios.



Esta deliciosa propuesta sustituye al pan, por tortillas y el relleno no es harina y dulce, sino una extensa variedad de carne en diferentes versiones, como al pastor o combinada.



Se trata de la Rosca de Reyes hecha de tacos elaborada por La Cacerola.

“Así es, se le va dando la forma para que agarre tanto recta como lo ovalado de la rosca. Se van acomodando los tacos, se le va dando la formita y ya queda todo listo. El detalle: ya que estamos formando la rosca vamos incrustando en un taco un muñequito, seguimos con la rosca y como a los 6, 7 tacos volvemos a incrustar otro muñequito y obviamente ya cuando comen la rosca a quien le toque se va a tener que encargar de dar los tamales el 2 de Febrero”. Sonia Fonseca García / Taquera de “La Cacerola”



Los encargados del negocio ubicado en Coatzacoalcos son quienes decidieron innovar para este 6 de enero, pero también hacen la rosca de alitas de pollo.

Para visitantes como la familia Ramos Cortes fue una verdadera sorpresa.

“Se me hizo muy curiosa. Si trae muñecos, tantos que ya me salieron 2 y pues a pagar los tamales el 2 de febrero, a mi me salieron 2 y a mi hijo le salio 1 así que me van a tocar varios, varios tamales”. Cincia Cortes/ clienta



El costo va desde 210 pesos y hasta 290 la de alitas. Con esta propuesta se espera que las ventas aumenten este 6 de enero.