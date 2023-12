Veracruzanos elaboran “Pobres Viejos”, los tradicionales muñecos de trapo para recibir al 2024

Listos en los patios, a la espera de ser encendidos, esperan con calma las últimas horas del año 2023 para dar paso al año nuevo 2024. Se trata de “Los Pobres Viejos”, como se conoce en Veracruz a los muñecos de trapo que se llenan con hojas de plátano y viruta y son quemados durante la media noche del 31 de diciembre.

Kevin elaboró su “Pobre Viejo” parecido, asegura, al abuelo que casi no conoció, pero a quien quiso de manera muy especial: “Se llamaba Chencho, pero le decían ‘Chencho machete’. Me quería mucho y yo estaba bebé, casi no lo recuerdo, pero si me acuerdo de su cara, así como era él”, destaca.

“Primero conseguí las hojas en la ladrillería de mi papá. Bolsas de cemento y las guardé y luego las puse aquí y las rellené para que no se viera tan vacío”. Kevin Uziel Ramírez / Elaboró su pobre viejo en honor a su abuelo.

La tradición marca que cada familia veracruzana elabore a su “Pobre Viejo” y lo siente en los patios de las viviendas.

Sin embargo, los nuevos tiempos y las múltiples ocupaciones laborales de los ciudadanos impiden que las familias los realicen, por lo que ahora los venden ya terminados en las calles.

María Isis Oneira es una artesana que en temporada elabora al menos 100 “Pobres Viejos” y recuerda cómo hace 20 años, su madre inició con este trabajo, que le permite hoy en día involucrar a toda la familia como parte de las Creaciones Simonita.

“Es la tradición que nos enseñaron nuestras familias de antaño, desde los abuelitos, hace mucho tiempo. Cada año es para quemar lo malo, como decir, estoy quemando lo malo que viví para que florezca lo bueno.” María Isis Oneira Aparicio / Elabora viejos por tradición familiar

Adquirir uno de estos muñecos es posible desde los 250 pesos. Ellos ya están listos para ser quemados y despedir los últimos minutos del 2023.

Algunos representan oficios de la sociedad; hay viejos médicos, políticos, obreros y campesinos, pero todos se irán al llegar la medianoche del 31 de diciembre.

