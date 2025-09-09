GENERANDO AUDIO...

Accidente en autopista Córdoba-Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La tarde del martes 9 de septiembre, un accidente múltiple en la autopista Córdoba-Veracruz dejó un autobús de pasajeros de ADO y un tráiler calcinados, mientras que algunas personas en la zona aprovecharon para saquear la carga del camión de cervezas.

El accidente comenzó cuando una pipa de Pemex impactó un vehículo compacto, que terminó incrustado debajo de un camión de paquetería.

Autobús y tráiler se incendian tras choque

Minutos después, el autobús de ADO frenó de golpe y fue embestido por un camión de cervezas, involucrando en total cinco vehículos. La magnitud del impacto provocó un incendio que consumió las unidades, mientras testigos grababan la escena con sus celulares.

Hasta el momento, se reportan 14 lesionados y un fallecido, cuya identidad aún se desconoce. La Guardia Nacional de Carreteras informó que la circulación sigue lenta debido al cierre parcial de la vía mientras se retiran los vehículos accidentados.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Lesionados y atención médica tras accidente en Veracruz

Entre las personas trasladadas a hospitales locales se encuentran:

María Elena Arana Mora, 73 años – Córdoba

Flor Rocío Sota Ortiz, 69 años – Córdoba

José Alfredo Solís Muñoz – Fortín

Lidia Mendoza García – Córdoba

Guadalupe Rico Ortiz, 62 años – Córdoba

Guadalupe González Cabal, 40 años – Córdoba

Romualdo Huerta Muñoz, 53 años – Ixtaczoquitlán

José Raúl Valdivia García

Operador Álvaro Rey Ramírez Herrera, 47 años – Xalapa

Las autoridades indicaron que algunas de las personas lesionadas fueron trasladadas por la Cruz Roja y personal de emergencia, mientras continúan los trabajos para retirar los vehículos accidentados y despejar la vía.

Rapiña y escenas de incendio captadas en videos

Los videos del accidente muestran la magnitud del incendio que se produjo tras el impacto del tráiler con el autobús de ADO. A pesar del peligro, varias personas intentaron saquear la carga de cervezas mientras las llamas avanzaban rápidamente.

Testigos aseguraron que todos los pasajeros y choferes lograron salir con vida, pero la situación complicó cuando algunas personas regresaron mientras los bomberos controlaban el fuego, continuando con el saqueo del tráiler.

La Guardia Nacional y bomberos trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y evitar un riesgo mayor para los presentes.

El accidente y la rapiña captados en videos se han viralizado en redes sociales, mostrando tanto la magnitud de la emergencia como la conducta de quienes aprovecharon la situación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]