Los pasajeros tuvieron que salir por las ventanas. Foto: Magda Guardiola

Ayer, martes 9 de septiembre, se registró un fuerte accidente múltiple en la autopista Córdoba-Veracruz, que dejó como saldo un tráiler y un autobús de pasajeros de la Línea ADO calcinados y con daños. El choque también involucró a otros tres vehículos y derivó en el saqueo de la carga de un camión cervecero que quedó varado en la zona.

Viralizan video del momento en que tráiler choca con autobús en Veracruz

En redes sociales comenzó a circular un video grabado por testigos, donde se observa el momento en que el autobús de ADO circulaba con normalidad hasta que un tráiler blanco se impacta violentamente contra él.

En las imágenes se aprecia cómo, tras el golpe, se desata un incendio que cubre rápidamente ambas unidades, generando una columna de humo visible a varios metros de distancia. La grabación muestra a los pasajeros desalojando poco a poco el autobús por la parte trasera: en total, 15 personas lograron salir por esa vía, una más por la parte delantera, y finalmente un hombre descendió del tráiler envuelto en llamas.

Tras el impacto, la circulación en la autopista Córdoba-Veracruz quedó parcialmente cerrada durante varias horas, ocasionando largas filas de vehículos y retrasos para quienes se dirigían hacia el puerto. Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil implementaron un operativo para controlar la zona y evitar más incidentes.

Por su parte, la Guardia Nacional de Carreteras, informó que, al menos, 14 personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida; personal de emergencia y Cruz Roja trasladaron a varios heridos.

