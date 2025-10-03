Video exhibe a chofer de ruta en Boca del Río fuera de control

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, usuarios denunciaron a un chofer en redes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Boca del Río, Veracruz, usuarios de la ruta “Comercial Mexicana” denunciaron en redes sociales a un chofer que, presuntamente, manejaba bajo el influjo de sustancias ilícitas, ya que su conducción era muy atrabancada.

Video del chofer en Veracruz

El video fue compartido por diversas cuentas en redes sociales, como @QuePocaMadre_Mx, donde se observa al conductor realizando movimientos inusuales.

En el metraje se escuchó un golpe; al parecer, la unidad impactó a un automóvil, pero el chofer no se detuvo y continuó su camino como si nada. Se le vio comportarse de forma extraña, pues al meter las velocidades se recostaba bruscamente en el asiento, y al tomar las curvas, lo hacía sobre el volante.

Además, su rostro lucía desencajado y visiblemente nervioso. Tras varios minutos a bordo del transporte público, los pasajeros decidieron descender en la avenida Díaz Mirón, ya que temieron por su seguridad, según refirieron medios locales.

Presuntamente, el conductor en Veracruz circulaba bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, de acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales.

