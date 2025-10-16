GENERANDO AUDIO...

Zopilotes se apoderan del cielo de Poza Rica después de las lluvias

Luego de las inundaciones registradas en días pasados, habitantes de Poza Rica reportaron la presencia de zopilotes sobrevolando la ciudad, principalmente en las zonas donde el nivel del agua comenzó a descender.

A través de videos y fotografías compartidos en redes sociales, se observa a las aves volando en grupos sobre áreas afectadas. De acuerdo con testimonios de vecinos, los zopilotes podrían haber sido atraídos por restos orgánicos y el olor a descomposición que permanece en algunas partes de la ciudad.

Afectaciones tras las lluvias en Veracruz

Según el reporte más reciente de la gobernadora Rocío Nahle García, el saldo preliminar de las lluvias y deslaves ocurridos en la región norte del estado es de 29 personas fallecidas, 18 desaparecidas y más de 300 mil personas afectadas.

Autoridades estatales y federales mantienen labores de rescate, limpieza y apoyo a las comunidades damnificadas. En Poza Rica, elementos de Protección Civil y personal de salud trabajan en el retiro de escombros y en la atención sanitaria para evitar riesgos posteriores.

El gobierno estatal informó que continúa la entrega de víveres, agua potable y atención médica en los municipios más afectados, mientras se evalúan los daños estructurales y se coordinan tareas de rehabilitación de caminos y viviendas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas lluvias.