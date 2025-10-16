Voluntarios hacen la diferencia en Poza Rica tras las inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Las labores de limpieza continúan en Poza Rica, Veracruz, donde cuadrillas de la Marina Armada de México y la Sedena trabajan para retirar toneladas de basura y lodo en las colonias más afectadas. El objetivo es evitar nuevos daños antes de que regresen las lluvias.

En la colonia Lázaro Cárdenas, las familias llevan cinco días intentando rescatar lo que quedó de sus hogares. Vecinos como Patricia Reyes aseguran que la limpieza avanza lento y que la basura acumulada les impide seguir trabajando. “Nos estamos ayudando entre vecinos, pero hay demasiado lodo”, contó la mujer afectada.

En la colonia Morelos, cercana a los arroyos, los equipos oficiales aún no llegan. Josefina Petlaquealco Arteaga perdió su casa y los muebles de su familia. “Necesitamos que alguien venga a apoyarnos, porque no han venido”, expresó.

Ante esta situación, voluntarios de distintas partes del estado se han convertido en la ayuda más constante. Organizados en brigadas, limpian calles, entregan comida y reparten abrazos solidarios.

Una familia originaria de Boca del Río viajó hasta Poza Rica para entregar despensas y chamorros a los damnificados. Entre porras y agradecimientos, los vecinos recibieron el apoyo con emoción. “Les damos gracias a todos ellos que vienen a darnos una mano en este lodazal”, dijo uno de los afectados.

Las autoridades locales informaron que la atención prioritaria será ahora el control ambiental y sanitario, ya que algunas zonas aún no cuentan con servicios básicos ni recolección de desechos.