“Ya vamos, Veracruz”: influencer Alexis Omman lleva ayuda en dos aviones y lanza advertencia

El avión lleva material de limpieza. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El creador de contenido mexicano, Alexis Omman anunció que ya se dirige al estado de Veracruz con dos aviones cargados de ayuda humanitaria, tras las fuertes lluvias e inundaciones que devastaron gran parte del norte de la entidad.

En un video compartido mediante sus historias en Instagram y Facebook, se observa al influencer acompañado de seis personas más, equipadas con palas y materiales de construcción, listos para colaborar en las labores de limpieza y reconstrucción. Entre los voluntarios destaca un joven disfrazado de Spider-Man, que según los usuarios simboliza el apoyo y la esperanza que representa el icónico superhéroe de Marvel.

Mientras se preparan para despegar, de fondo suena el tema “Hollywood” de Peso Pluma, dando un tono emotivo y determinado a la grabación que rápidamente se viralizó.

Alexis Omman lanza advertencia sobre qué hará si no lo dejan entrar a Veracruz

En su mensaje, el influencer lanzó una advertencia directa ante posibles restricciones para el ingreso de ayuda:

“Ya vamos, Veracruz. Si no dejan ayudar, nosotros nos buscamos la forma de meter materiales de construcción, y viene otro avión”. Alexis Omman, influencer.

Omman, conocido por realizar videos de apoyo a comunidades vulnerables al estilo de Mr. Beast, reiteró que su objetivo es llevar víveres, herramientas y materiales de reconstrucción a las zonas más afectadas.

Al momento, la publicación ha recibido miles de comentarios en redes sociales, donde usuarios reconocen su iniciativa y destacan la importancia de la solidaridad ciudadana en momentos en que Veracruz atraviesa una de las emergencias más graves del año.