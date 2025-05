A salvo y adoptado, cachorro afectado por gusano barrenador en Yucatán

Un cachorro que fue infectado por gusano barrenador en Yucatán, ya se encuentra sano y salvo, y ha sido adoptado por una familia.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, en Yucatán se han confirmado hasta la fecha cinco casos, cuatro en bovinos y este último en un perrito del municipio de Peto, en cuya herida se depositó la larva.

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos. El parásito se origina por los huevos que depositan las moscas dentro de heridas superficiales, cuyas larvas eclosionan entre 12 y 24 horas después.

Los signos clínicos más comunes de miasis, como se le conoce a la enfermedad que causan los huevos, incluyen:

“Si no hay herida, no hay infección, no hay contagio, no hay huevecillos que puedan dejar. Entonces sobre eso es lo que tenemos que trabajar”

Edgardo Medina / secretario de Desarrollo Rural de Yucatán