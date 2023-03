Es una de 370 adultos mayores que ha conseguido este logro. Foto: Kattia Espinosa

Con 77 años, María Alejandra Catzín, una abuelita yucateca, logró un añorado sueño: concluir su primaria y secundaria.

“Nunca es tarde, si uno tiene voluntad de hacerlo, nunca es tarde, todo se puede porque hay gente que te anima, que te da la oportunidad y te da las cosas que necesitas para que tú lo hagas y hay que aprovecharlo, si no, imagínese usted, hay mucha gente analfabeta que no sabe nada y pues es sacarlos adelante, ayudar a las personas que no saben, eso es bueno y se los agradezco a todos los que se dedican a apoyar a la gente porque es una obra buena, nunca es tarde”. María Alejandra Catzín, abuelita que terminó su primaria y secundaria.

La edad no fue obstáculo para la abuelita yucateca…

Durante muchos años acarició la idea de poder escribir su nombre o poder leerles un cuento a sus nietos. La edad no importó. Ni las horas o los tiempos para cumplir también con la escuela.

“Yo voy una o dos veces por semana con mi nieta a ayudarla con sus hijitos que están chicos y el niño tiene muchos libros y quiere que se lo expliques y yo lo tengo que leer porque él todavía no sabe leer y me dice esto y dice lo otro hasta me corrige y yo se lo leo todo, le leo sus cuentos y todo lo que él necesite”. María Alejandra Catzín, abuelita que terminó su primaria y secundaria.

El sueño se hizo realidad. Al final, la recompensa llegó y ha sido uno de los más de 370 adultos mayores que ha conseguido este logro en la entidad. Su familia se siente orgullosa.