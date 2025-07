Abuelita yucateca viaja sola a Colombia a sus 79 años y cumple su sueño

GENERANDO AUDIO...

Doña María Virginia Córdoba Cobá, originaria de Ixil, Yucatán, cumplió uno de sus sueños más grandes: viajar sola a Colombia. A sus 79 años, sin lujos ni ayuda externa, ahorró durante más de un año para pagarse el viaje que tanto anhelaba.

Vendiendo comida para eventos, criando y comercializando pavos, y guardando cada moneda de 10 y 20 pesos en su alcancía, logró reunir lo suficiente para salir del país por primera vez. “Tengo que ir, tengo que juntar y chambear duro”, aseguró la abuelita, convencida de que la edad no es impedimento para soñar en grande.

Abuelita de Yucatán viaja sola a Colombia a los 79 años

Desde su pequeña comunidad, ubicada a 40 kilómetros de Mérida, doña Vi, como la conocen, emprendió su ruta: tomó el Tren Maya, llegó a Cancún y de ahí abordó el avión rumbo a Colombia.

Ya en tierras sudamericanas, vivió su aventura al máximo: voló en helicóptero, paseó en yate, bailó como si tuviera 20 y disfrutó cada comida como si fuera la última. “Lo viví todo, lo disfruté todo. No traje mucho, pero comimos rico y me fui de paseo”, contó emocionada.

Su familia celebra su energía y determinación

María Guadalupe Tec, su nuera, compartió que la familia está orgullosa de su fortaleza: “Es una señora con muchos sueños, muy alegre. Donde haya fiesta, ahí está ella armando el relajo”.

Para doña Vi, la clave está en vivir la vida sin miedo. “Aunque tengas alhajas, eso no te lo llevas. Lo único que uno se lleva es lo que ves, lo que comes, lo que haces”, dijo. Ahora tiene un nuevo deseo: hacer un crucero, y aunque sabe que dependerá de su salud, no piensa rendirse.

Volvió a casa con más ilusiones que nunca. Ya no es la misma: regresó con alas y con la certeza de que nunca es tarde para soñar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]