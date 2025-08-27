Alerta sanitaria en Yucatán por casos de gusano barrenador

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Yucatán confirmaron 94 nuevos casos de gusano barrenador en 37 municipios, lo que elevó a 306 animales afectados y a una persona con esta plaga que destruye tejido vivo. El primer contagio humano se registró en Izamal y el paciente ya fue dado de alta tras recibir atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica, entre los animales infectados se encuentran 75 bovinos, 10 perros, seis cerdos, dos ovejas y un caballo. El gusano barrenador, identificado como Cochliomyia hominivorax, representa un riesgo grave para animales de sangre caliente y, en casos extremos, para humanos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Refuerzan medidas contra el gusano barrenador en Yucatán

Las autoridades iniciaron un plan urgente que incluye la liberación de moscas estériles para impedir la reproducción de la especie. Además, piden a la población revisar constantemente a sus animales, reportar heridas sospechosas y mantener cubiertas todas las lesiones en humanos.

Síntomas y prevención en humanos

Entre los síntomas a vigilar destacan heridas con mal olor, sangrado, larvas visibles, sensación de movimiento, picazón, ardor y fiebre, señaló Alegría Ledezma Helguera, responsable estatal de la vigilancia epidemiológica de Miasis. En estos casos, se debe acudir de inmediato a una unidad de salud.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades recomiendan usar ropa larga, aplicar repelente, mantener cubiertas las heridas, colocar mosquiteros y vigilar a los animales de compañía para evitar picaduras de garrapatas. También llaman a mantener limpios los espacios y reducir sitios de hacinamiento donde pueda reproducirse la mosca.