Antes del cierre de año, estudiantes yucatecos disfrutarán de días sin clases

GENERANDO AUDIO...

En Yucatán, los estudiantes tendrán días de descanso. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Yucatán, los alumnos de educación básica tendrán cuatro días de asueto antes del periodo vacacional de diciembre del presente año, según el calendario escolar de la Secretaría de Educación estatal (Segey).

¿Qué días tendrán de descanso los niños en Yucatán?

Según el calendario escolar de la Segey, los días marcados serán los siguientes:

31 de octubre: Junta de Consejo Técnico Escolar

14 de noviembre: Registro de calificaciones

17 de noviembre: Conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana (oficialmente el 20 de noviembre)

28 de noviembre: Junta de Consejo Técnico Escolar

Antes de periodo vacacional, los estudiantes gozarán de unos días de descanso que se pueden convertir en unos puentes; por ejemplo, el 31 de octubre cae en viernes y se junta con el fin de semana, lo que se podría aprovechar para visitar un lugar cercano.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre en Yucatán?