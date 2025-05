Artesana yucateca llega a la Fashion Week de Nueva York

Lo que comenzó como un sueño de la infancia, crear y bordar sus propios diseños de ropa pondrá a Mildred Ramírez en una de las máximas pasarelas mundiales de la moda: la Fashion Week de Nueva York.

Las creaciones de Mildred se desarrollan desde este pequeño taller en Teabo, Yucatán, al sur de la capital yucateca, donde trabaja con otras tres personas que conforman su equipo.

En las prendas resaltan bordados prehispánicos como el punto de cruz, mul’ och, al revés Chuy y cinta chuy.

“Desde muy niña me gusta mucho el punto de cruz y todo el traje regional de nosotros, los yucatecos, entonces yo siempre empecé a combinar esa parte de mis prendas con el punto de cruz. Y ya de ahí, cuando yo me caso, la abuelita de mi esposo, pues ya tenía bastante edad, tenía más conocimientos sobre las puntadas de rescate, entonces fue un gran apoyo para mí, porque ella me enseñó mucho de las técnicas que yo no conocía, pues solo conocía el punto de cruz”

Mildred Ramírez / fundadora Antalika’a