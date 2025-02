Así es Chuburná Puerto y sus islotes, lo llaman el “Bali” mexicano

Isla Columpio en Chuburná Puerto, Yucatán, se ha convertido en uno de los rincones favoritos y paradisíacos de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Muchos se atreven a llamar a este lugar, cuya belleza destaca por sus aguas cristalinas, como el “Bali” mexicano.

Son tres pequeños islotes, que hasta hace una década estaban “escondidos”.

Sitios como Isla Delfines, Isla Agua azul e Isla Columpios se han convertido en un rincón ideal, para disfrutar de la tranquilidad en medio del mar, visitar en familia, nadar, pescar, columpiarse e incluso disfrutar de un hermoso recorrido en kayak entre los manglares.

Los turistas reconocen también la belleza de estas playas mexicanas.

“Desde que llegué me ha gustado porque este lugar no lo conocía, así que desde que llegué me gusta mucho el paisaje, todo lo que tiene, las islas, los paradores fotográficos, los restaurantes, me ha gustado mucho este lugar.”

Antonio Galindo / turista.