El Cenote Sabakha, conocido como agua tiznada, fue escenario de un hecho histórico: un grupo de buzos expertos logró descender hasta 120 metros de profundidad en lo que se considera la ventana kárstica más profunda de Yucatán, con más de 150 metros según registros oficiales.

La inmersión, realizada por especialistas en buceo técnico de la península, representó un reto extremo debido a la nube de ácido sulfhídrico y a las prolongadas paradas de descompresión necesarias para evitar riesgos de salud.

Sabakha, el cenote más profundo de Yucatán

De acuerdo con el espeleólogo Erick Sosa, el Sabakha es un cenote abierto de caída libre con un espejo de agua de 70 metros de diámetro y un fondo que se expande hasta superar los 100 metros. “Aparentemente tiene más de 150 metros, las exploraciones que se han hecho han llegado hasta 140”, explicó.

El especialista detalló que este tipo de inmersiones requieren tiempos de descompresión mucho más largos que el buceo recreativo. “En este caso hicimos 130 minutos en total de deco”, señaló, subrayando la complejidad de la hazaña.

A los 70 metros de profundidad, los buzos enfrentaron una nube de ácido sulfhídrico que cubre gran parte del cenote, lo que convierte al Sabakha en un escenario único y de gran peligro para los exploradores.

La expedición contó con el apoyo de Kay Vilchis, Gabriel Bergonzi, Pablo Bayardo, Michel Silva y Manuel Chávez, quienes junto a Erick Sosa consolidaron esta proeza. El logro marca un precedente en la exploración subacuática de la región, revelando la magnitud y el misterio oculto bajo la tierra yucateca.

Este descenso histórico en el Cenote Sabakha refuerza la importancia de Yucatán como un epicentro mundial para la espeleología y el buceo técnico.