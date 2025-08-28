GENERANDO AUDIO...

Entre desechos y botellas en un cenote contaminado de Yucatán fue hallado un ejemplar de Anguila Ciega Yucateca, especie endémica y en peligro de extinción.

El descubrimiento fue realizado por el explorador y activista Sergio Grosjean, quien denunció que la contaminación, el turismo descontrolado y la intrusión salina están destruyendo el ecosistema subterráneo de la región.

“Es una especie que está en peligro de extinción desde hace muchos años. Se le ha hallado en muy pocos cenotes. Es una anguila, un pez que al igual que la Dama Blanca son endémicos, viven exclusivamente en la obscuridad y es muy difícil observarlos porque se entierran en el sedimento”, explicó Grosjean.

La Anguila Ciega habita en cuevas y cenotes, pero su supervivencia está cada vez más amenazada. La luz artificial aleja a los murciélagos —fuente clave de alimento—, mientras los químicos y residuos invaden su hábitat.

En las imágenes compartidas por Grosjean, el ejemplar se desplaza entre plásticos, cacharros y restos de calzado.

“Se observa entre plásticos y hasta chancletas rotas. La contaminación también es biológica: proviene de la industria. Esta especie es mucho más difícil de observar que el pez ciego o la Dama Blanca, y solo existe en la Península de Yucatán”, advirtió el espeleobuzo.

Actualmente, se estima que en Yucatán existen más de dos mil cenotes naturales, la mayoría contaminados, lo que pone en riesgo de extinción a numerosas especies que dependen de este ecosistema.