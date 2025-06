CFE modernizará el sistema eléctrico en Yucatán: Huacho

GENERANDO AUDIO...

Yucatán se encamina a lograr la autosuficiencia energética con la entrada en operación de nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la modernización de su infraestructura eléctrica, informaron en rueda de prensa en conjunto la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y el gobernador Joaquín Díaz Mena.



Atendiendo la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general destacó que la CFE está comprometida con garantizar el abasto de energía en el sureste del país, por lo que Yucatán es un estado prioritario en esta estrategia.



Resaltó que la capacidad de generación de energía en Yucatán se verá incrementada en 38.2% con la entrada en operación de las Centrales Ciclo Combinado Mérida y Ciclo Combinado Riviera Maya – Valladolid, con lo cual la capacidad total, incluyendo el enlace de transmisión, alcanzaría el orden de los 5,486 megawatts.



Añadió que, a través de la planta Mérida IV, se aportarán 500 megawatts adicionales al sistema, que se suman a los 1,853 megawatts generados por otras centrales de la CFE en Mérida y Valladolid, así como a los 1,306 megas provenientes de productores privados, para alcanzar un total de 3,159 megawatts disponibles en la región.

“La Península cuenta ya con una capacidad de generación que supera su demanda máxima histórica, lo que permite asegurar el suministro continuo y confiable para Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Gracias a la reciente reforma energética impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, volvemos a ser una empresa pública integrada de manera vertical que nos permite optimizar recursos y hacer supervisiones de tipo integral donde las áreas de transmisión y distribución se están uniendo para acortar tiempos con más recursos y personal mucho más especializado. Los resultados se van a ir viendo, es un trabajo que implica tiempo, pero se notará por la disminución del número y la duración de las interrupciones”, declaró Calleja Alor.

Explicó que la demanda máxima que ha registrado la Península es de 2,992 megawatts, y en horas pico el promedio oscila entre 2,714 y 2,980. Hoy, con 3,159 megawatts generados y nueva capacidad en operación, no solo se cubrirá esa demanda, sino que también se podrán enviar excedentes a otras regiones del país.



En su intervención, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el acceso a la electricidad no es un privilegio, es un derecho, y se trabaja para que sea una realidad.



Asimismo, señaló que las fallas eléctricas que enfrenta la región tienen origen en décadas de abandono y falta de planeación, lo que dejó a la infraestructura sin capacidad suficiente para responder al rápido crecimiento de Yucatán y del vecino estado de Quintana Roo.



Díaz Mena comparó el sistema eléctrico con un paciente que requiere atención tanto inmediata como a largo plazo.



“Si lo vemos como un enfermo, primero hay que tratar las enfermedades urgentes, pero también debemos trabajar en la prevención de futuras complicaciones. Hay padecimientos que no se curan de la noche a la mañana, sino que requieren un tratamiento prolongado”, expresó el Gobernador, al explicar los trabajos que se están realizando para diagnosticar y fortalecer la red eléctrica de la región.



Por la mañana, Calleja Alor y Díaz Mena supervisaron los trabajos de la planta Mérida IV, misma que ya realiza pruebas para la generación de energía eléctrica.



Por la tarde, sostuvieron una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por su presidente, Emilio Blanco del Villar, los empresarios asistentes tuvieron la oportunidad de retroalimentar y plantear temas a la titular de la CFE, en un diálogo abierto y constructivo.



A la gira de trabajo también asistieron, el coordinador de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez; el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner; el secretario de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo; y el Director General de Operación de la CFE, Héctor Sergio López Villarreal.

