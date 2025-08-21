GENERANDO AUDIO...

Oculta entre la maleza y el silencio de los siglos, Chunkanob, una antigua ciudad maya ubicada en el municipio de Tekax, al sur de Yucatán, fue documentada recientemente por un grupo de jóvenes exploradores urbanos.

El sitio se encuentra cerca del poblado de Tinum y sorprende por la monumentalidad de sus vestigios, que incluyen pirámides, palacios y templos.

Una urbe con rasgos únicos

David Sánchez, integrante del grupo de exploradores Atanque, explicó que Chunkanob comparte similitudes con las zonas de la Ruta Puuc, aunque con elementos singulares:

“Vimos un edificio principal que parece ser como una especie de dos templos unidos, además de pirámides derrumbadas en las cercanías”.

Por su parte, Aaron Novelo destacó particularidades inéditas en sus palacios:

“Tienen bordes redondos, cosa que nunca había visto en ningún sitio arqueológico. Era una ciudad-estado con sus propios gobernantes mayas, con edificios palaciegos y ceremoniales muy parecidos a los de Uxmal”.

75 monumentos registrados por el INAH

De acuerdo con investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hasta el momento se han registrado 75 monumentos arqueológicos, entre los que destacan plataformas, basamentos piramidales, cuartos abovedados y chultunes, sistemas de captación de agua subterránea.

Asimismo, se identificaron dos entradas a cavernas kársticas con material cerámico superficial que sitúan el asentamiento en el periodo Clásico Tardío (650-950 d.C.).

Redescubriendo el pasado

Los exploradores subrayaron la importancia de rescatar y preservar estos sitios históricos.

“La importancia es conocer nuestro pasado, entender cómo fue todo y evitar errores en el futuro, además de admirar edificios que hoy están abandonados”, señaló Sánchez.

Novelo agregó que Yucatán cuenta con numerosos vestigios en abandono:

“Existen cientos, si no miles de ciudades mayas olvidadas, como el Cerro de las Tres Cruces en Maxcanú, donde también hay asentamientos abandonados a su suerte”.

Los vestigios de Chunkanob muestran áreas de uso doméstico, cívico y ceremonial, testimonio de una urbe que floreció en el sur de Yucatán y que hoy resurge gracias a nuevas generaciones de exploradores y arqueólogos.