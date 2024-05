Cierran calles en Mérida tras 3 días sin luz por altas temperaturas

En Yucatán, este viernes se cumplieron 13 días consecutivos con altas temperaturas, superiores a los 40 grados, y es que ayer fue el día más caluroso en la historia de Mérida al registrar 44.6 °C.



Los efectos de esta ola de calor están haciendo colapsar al sistema eléctrico por la sobre demanda de energía.



En colonias como la Cordemex, al norte de Mérida, cumplen ya tres días sin luz y sin respuesta por parte de las autoridades, por lo que realizaron un bloqueo la noche de ayer en la glorieta de Siglo XXI, como protesta ante las fallas de suministro eléctrico en la zona.

“Ya tenemos tres días sin energía eléctrica. Yo por ejemplo padezco de diabetes y mi medicina la insulina tiene que estar refrigerada y ahorita tuve que botarla, tuve que volver a comprar la medicina porque no hay electricidad en la casa” Carlos Irigoyen | vecino

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El bloqueo causó caos vial y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que intervenir para que pudiera fluir el tráfico.



Tras varias horas, acudieron elementos de la CFE para reemplazar un transformador antiguo, sin embargo los vecinos denunciaron que a los minutos la situación volvió y requirió de más elementos de la CFE, para reparar cuchillas y devolver la electricidad a vecinos.

“Llegó el momento en que nos decían que y estaba solucionado y no estaba solucionado el problema, entonces nos estaban dando vueltas nada más, no había solución” Jorge Canul | vecino



Los afectados por las altas temperaturas insistieron que los apagones son constantes en la zona y que los transformadores no se dan abasto ante la cantidad de construcciones que hay por el sitio.