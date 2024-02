Con arrecifes artificiales buscan detener erosión costera en Yucatán

Los restos de lo que en algún momento fue un columpio a la orilla de la playa, son un ejemplo de cómo la erosión costera se ha “comido” las playas de Telchac, en Yucatán.

Telchac es una localidad portuaria ubicada al norte de la entidad, a unos 69 kilómetros de Mérida.

Desde hace tres años, la Asociación Civil “Telchac de Mangle y Mar” puso en marcha el estudio e instalación de arrecifes artificiales, a unos 100 metros del mar, con el fin frenar la erosión de la playa en esta zona de Yucatán.

“El arrecife, como cualquier estructura que tires al mar, pues va a detener o a quitarle fuerza a la ola, y cuando regrese el agua no lleve tanta arena, entonces es una barrera que retiene la arena, pues eso es lo que se busca, que haya una barrera y que no se lleve toda la arena, que se quede”, señala Carlos Santana Arjona, representante de la asociación.

De la mano de empresas e instituciones como el Cinvestav y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación colocó más de cien metros lineales de arrecifes artificiales, con la instalación de estructuras de metal con un sistema de electrólisis que ha permitido la recuperación de unos 50 centímetros de playa a lo largo de varios meses.

El reto que buscan lograr es mayor: proteger al menos 7 kilómetros de playa que hoy están en riesgo y para ello se requiere una barrera eficiente.

“Lo que sucedería es lo que está viendo, ya no tendríamos áreas comunes, las construcciones demeritan su costo, y en realidad estaría peligrando la propiedad y sus valores, ahora todo es turístico”, abunda Santana Arjona.

El sector pesquero de esta zona de Yucatán también se ha visto afectado por la pérdida de playa: “Claro que nos va a afectar, no tenemos lo que antes había, mucho pescado, ahorita ya no hay, ahora el pescado se alejó, ya no tenemos las embarcaciones necesarias para ir lejos, porque somos de costa nosotros”, refiere Pedo Medina, uno de los pescadores de la zona.

A lo largo de tres años, otro de los resultados positivos obtenidos con la instalación de estos arrecifes, ha sido la generación de vida marina y diversas especies que se han recuperado y ahora viven en estos arrecifes artificiales.

Además, la Asociación también busca crear, a mediano plazo, el primer Parque Subacuático de la localidad.