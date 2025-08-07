Continúa la devastación ambiental en la costa de Yucatán

GENERANDO AUDIO...

Un nuevo desmonte ilegal de vegetación en Sisal, Yucatán, ocasionó la clausura de trabajos y terrenos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tras detectar la afectación de más de 2,500 metros cuadrados de duna y matorral costero.

De acuerdo con la autoridad ambiental, este hallazgo se suma a otras tres zonas previamente clausuradas, acumulando más de 37 mil metros cuadrados devastados en la región. La tala de manglares y dunas costeras continúa sin freno, particularmente en Sisal, localidad con el distintivo de Pueblo Mágico, donde se concentra la mayor destrucción ambiental.

Según Neyra Silva, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, persisten problemas de deforestación y asentamientos irregulares en la zona:

“Si existen algunos problemas ahí también de deforestación, de devastación… estamos teniendo algunos asentamientos irregulares que no se debería de tener, estamos trabajando en eso”.

En videos enviados a Uno TV desde hace más de dos meses, se observa a grupos de personas destruyendo dunas y palmeras frente a la playa, a pesar de que en marzo pasado intervinieron las Fuerzas Armadas y la PROFEPA para detener estas actividades.

Las autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso para atender denuncias ciudadanas y proteger el ecosistema, particularmente los manglares, que cumplen un papel clave tanto ambiental como económico.

“Los manglares… son captadores de carbono… también son espacios donde se desarrollan muchísimas especies… se desarrollan las langostas, los camarones, muchos peces, entonces son como los cuneros”, explicó Neyra Silva.

El desmonte amenaza la biodiversidad, la economía local y los servicios ambientales de una de las zonas más frágiles y valiosas del litoral yucateco.