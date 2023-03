Contra viento y marea, mujeres pescadoras se enfrentan al mar

Han domado no solamente el mar, también sus miedos. Mujeres valientes, bravas, luchonas, que han encontrado en el mar su fuente de ingresos.



Son las pescadoras de San Felipe, Yucatán quienes se lanzan al mar en medio de la oscuridad y pescan durante toda la noche.

“La necesidad, estaban chicos mis hijos y se enfermó mi esposo y me enseñó Teresa, ella es la que me dijo vamos si se puede y pues empecé a ir con ella, yo no sabía pescar ella fue la que me dijo como se pesca y sobre todo la carnada, ya lo demás lo fui aprendiendo con mi esposo y me gustó y hasta hoy seguimos dándole.”

Ofelia Couh, pescadora