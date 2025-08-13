GENERANDO AUDIO...

Efectos de la marea roja en Yucatán. Foto: Kattia Espinosa.

El Gobierno de Yucatán declaró marea roja en la franja costera comprendida entre Progreso y Celestún, tras detectarse altas concentraciones de microalgas tóxicas Prorocentrum lima y Pyrodinium bahamense, peligrosas para la salud humana.

La medida fue anunciada por el Comité Interinstitucional de Marea Roja, que informó sobre las restricciones y acciones de vigilancia que se implementarán durante la contingencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Medidas en Yucatán ante marea roja

Se estableció una veda sanitaria total para todas las especies marinas en la zona afectada, incluyendo actividades de pesca hasta 40 kilómetros mar adentro.

También quedó prohibido bañarse en el mar, debido a que el contacto con el agua puede provocar irritación en piel, ojos y vías respiratorias, especialmente en niñas y niños.

La población no debe recolectar especies marinas que lleguen a la playa.

Vigilancia y atención ante marea roja en Yucatán

Las acciones de vigilancia estarán a cargo de brigadas de Procivy, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Secretaría de Marina (Semar) y ayuntamientos costeros.

Se realizarán muestreos continuos y sesiones permanentes del Comité mientras dure la contingencia.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Texcoco aplica desde hoy multas de hasta $55 mil por infracciones de tránsito]

Llamado a la población

El subsecretario de Protección contra Riesgos Sanitarios de Yucatán, Domitilo Carballo, pidió a la ciudadanía: