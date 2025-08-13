Declaran marea roja en Yucatán; prohíben pesca y bañarse en zona afectada

| 19:07 | Kattia Espinosa | UnoTV
Marea Roja Yucatán
Efectos de la marea roja en Yucatán. Foto: Kattia Espinosa.

El Gobierno de Yucatán declaró marea roja en la franja costera comprendida entre Progreso y Celestún, tras detectarse altas concentraciones de microalgas tóxicas Prorocentrum lima y Pyrodinium bahamense, peligrosas para la salud humana.

La medida fue anunciada por el Comité Interinstitucional de Marea Roja, que informó sobre las restricciones y acciones de vigilancia que se implementarán durante la contingencia.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Medidas en Yucatán ante marea roja

Se estableció una veda sanitaria total para todas las especies marinas en la zona afectada, incluyendo actividades de pesca hasta 40 kilómetros mar adentro.

También quedó prohibido bañarse en el mar, debido a que el contacto con el agua puede provocar irritación en piel, ojos y vías respiratorias, especialmente en niñas y niños.

La población no debe recolectar especies marinas que lleguen a la playa.

Vigilancia y atención ante marea roja en Yucatán

Las acciones de vigilancia estarán a cargo de brigadas de Procivy, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Secretaría de Marina (Semar) y ayuntamientos costeros.

Se realizarán muestreos continuos y sesiones permanentes del Comité mientras dure la contingencia.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Texcoco aplica desde hoy multas de hasta $55 mil por infracciones de tránsito]

Llamado a la población

El subsecretario de Protección contra Riesgos Sanitarios de Yucatán, Domitilo Carballo, pidió a la ciudadanía:

  • No recolectar ni consumir especies marinas que recalen a la costa
  • No ingresar al mar en la zona afectada
  • Colaborar con las brigadas de vigilancia
  • Seguir la información oficial sobre la evolución de la contingencia

Te recomendamos:

CDMX, bajo el agua: un recorrido histórico por sus peores inundaciones

Ciudad de México

CDMX, bajo el agua: un recorrido histórico por sus peores inundaciones

Asesinan a Geovanna Ramírez, locutora de radio; hallan su cuerpo en Silao, Guanajuato

Guanajuato

Asesinan a Geovanna Ramírez, locutora de radio; hallan su cuerpo en Silao, Guanajuato

Activistas interrumpen transmisión de “Gran Hermano” Israel para pedir alto al fuego en Gaza

Entretenimiento

Activistas interrumpen transmisión de “Gran Hermano” Israel para pedir alto al fuego en Gaza

“Otro Rollo” regresará en formato de show cargado de nostalgia y comedia

Entretenimiento

“Otro Rollo” regresará en formato de show cargado de nostalgia y comedia

Etiquetas: ,