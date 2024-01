Declaran Nuevo Uxmal como nueva zona natural protegida

El Parque Nacional Nuevo Uxmal, superficie que abarca más de mil 600 hectáreas entre Santa Elena, Yucatán y Calkiní, Campeche; fue declarada nueva Área Natural Protegida.



Ello permitirá captar unas 40 mil toneladas de carbono atmosférico y preservar no sólo el patrimonio histórico, sino también contribuir a la conservación del ecosistema en la llamada Ruta Puuc.



La zona arqueológica de Uxmal y sus alrededores, son el hogar de más de 700 especies nativas, por lo que no sólo se busca continuar con las exploraciones y preservar el patrimonio, sino también mantener un turismo de bajo impacto, a fin de no alterar el ecosistema de la zona.

“Entonces ¿qué logramos con esto? Asegurar la conservación del patrimonio, abriendo nuevos espacios, para que no se deteriore el patrimonio, para que los visitantes no afecten el patrimonio arqueológico”. José Huchim | Dir. Zona Arqueológica Uxmal

Dentro de las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Nuevo Uxmal, sólo pueden realizarse actividades como preservación y conservación de los ecosistemas terrestres, investigaciones científicas, turismo de bajo impacto ambiental, construcción y mantenimiento de infraestructura pública; entre otras actividades previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En el sitio han sido encontradas diversas áreas que dan cuentan del equilibrio ecológico y respeto por la naturaleza que los antiguos mayas tenían con su entorno.



“Es una ciudad que se ocupó por largo tiempo, porque estaba dotado de sistemas hidráulicos que permitió el sustento de toda la gente que vivía aquí, además de los 200 chultunes que se han encontrado dentro del área amurallada, entonces el agua es vital y eso permitió una larga ocupación el Uxmal” José Huchim | Dir. Zona Arqueológica Uxmal



Este lunes, en México fueron declaradas 20 nuevas zonas de Área Natural Protegida, entre estas el Parque Nacional Nuevo Uxmal.