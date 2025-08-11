GENERANDO AUDIO...

Desaparecieron 3 jóvenes en fraccionamiento de Mérida. Foto: Fiscalía de Yucatán

En Mérida, Yucatán, tres menores de edad desaparecieron en el fraccionamiento Caucel II; los adolescentes fueron vistos por última vez el 9 de agosto, informó la Fiscalía General del Estado.

¿Qué se sabe de los adolescentes desaparecidos en Mérida, Yucatán?

La Fiscalía General del Estado de Yucatán emitió las alertas de los adolescentes. Los jóvenes son:

Isaac Johanam Tejero Santos de 14 años y de complexión delgada

1.65 metros de altura

65 kilogramos y cara ovalada

Cabello lacio negro y ojos café oscuro

Antes de desaparecer vestía una playera de cuello redondo de color blanco, sudadera de color negro, pantalón de mezclilla de color azul claro y tenis color blanco.

José Adrián Melo Cruz de 17 años

Tiene cabello ondulado corto y de color castaño oscuro

1.65 metros de altura y pesa 63 kilogramos aproximadamente

Antes de desaparecer, vestía playera de cuello redondo color blanco, bermuda beige y chanclas de color negro

Como señas particulares tiene los dientes desalineados y nariz aguileña

Natividad Dzul Tzec de 14 años

1.50 metros de altura y pesa 63 kilogramos

Tiene el cabello castaño oscuro y lacio, ojos café oscuro

Antes de desaparecer portaba una sudadera de color rojo, pants de color negro y tenis (no se sabe el tono)

Los adolescentes desaparecieron el 9 de agosto en el fraccionamiento Caucel II en Mérida, Yucatán.

En situación de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, sustracción o no localización de una niña, niño o adolescente, comunicarse al 01-800 0026237 para emitir el reporte.

