Descartan marea roja en Yucatán, pero alertan por florecimiento algal nocivo

Puerto progreso, Yucatán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

El Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja informó que no hay presencia de marea roja en la costa de Yucatán. Sin embargo, detectó un florecimiento algal nocivo (FAN) frente a Progreso, Chelem y Chuburná, que no es tóxico para humanos, pero sí requiere medidas preventivas y vigilancia continua.

Efectos en el ecosistema de Yucatán

El subsecretario de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán, Domitilo Carballo Cámara, explicó que este fenómeno provoca hipoxia, es decir, baja concentración de oxígeno en el agua. Esto obliga a diversas especies marinas a buscar aguas profundas o, en algunos casos, varar sin vida en las playas.

Aunque se identificó una especie de alga tóxica para fauna marina, no hay riesgo toxicológico para humanos. No obstante, la materia orgánica en descomposición podría causar irritación en piel y ojos, sobre todo en niñas, niños y personas con condiciones dermatológicas.

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a:

Evitar nadar en las zonas afectadas

No recolectar ni consumir especies marinas varadas o muertas

Atender solo información oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán

Monitoreo intensivo

La SSY continuará con muestreos de agua y fauna marina, así como monitoreo satelital. En los próximos días, se intensificarán las revisiones desde Progreso hasta Celestún, tanto en la franja costera como mar adentro.

El gobierno del estado, junto con autoridades federales, municipales y centros de investigación como el Cinvestav, mantiene trabajos para proteger la salud de la población y la integridad del ecosistema.