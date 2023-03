Donia Way, el personaje yucateco que te ayudará a entender la cultura maya

Entender la cultura maya y las tradiciones yucatecas llevaron a Javier Covo a crear a Donia Way, un personaje que ha traspasado fronteras y que es la imagen gráfica del espíritu yucateco, del singular vocabulario de Yucatán y de sus tan arraigadas tradiciones.

La palabra “Way” es de las más características del yucateco, una palabra que se usa para cualquier reacción: sorpresa, asombro, enojo o tristeza.

“Los brazos, así, delatan, una manera de sentirse, un orgullo, una altivez, una realidad en la seguridad, en el piso sobre el cual están caminando, ésa es Donia Way, una persona que afronta la vida y el mundo, con los brazos así”.

Javier es de origen colombiano y tiene 15 años viviendo en Mérida. Entender el “yucateco” y adaptarse a la cultura fue lo que llevó a Covo a crear también el “Yucabulario” y el “Pasaporte Yucateco”, porque sí, Yucatán pareciera un país totalmente diferente.

“El pasaporte es un recorrido por Yucatán, pero es un recorrido muy peculiar porque no es una persona narrando, es un diálogo que existe con Donia Way y su Boxito. Donia Way le está mostrando a su boxito lo que es Yucatán, lo que es Yucatán físicamente, los cenotes, cuáles son las poblaciones más importantes, cuál es su flora, su fauna, todo, le está explicando todo lo que es su historia”.

Javier Covo, creador del personaje