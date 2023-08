Península de Yucatán, el mejor lugar para observar el eclipse solar

Comienza la cuenta regresiva del eclipse solar que será visible en parte del territorio de México. Yucatán se ha convertido en punto de referencia, ya que será uno de los sitios en los que se podrá observar en más de un 90% de su totalidad, luego de casi 30 años de que un fenómeno similar se haya podido observar en México.

Para los mayas, la astronomía era una de sus tareas primordiales. Pudieron hacer asombrosas predicciones astronómicas y crear su propio calendario. De hecho, en el Códice Dresde, se incluye la mención de un eclipse solar.

Cuando un eclipse ocurría, para los mayas era un mal augurio, pues la diosa Luna opacaba a “Kinich Abú”, el dios Sol de los mayas.

“Cuando esto pasó, hace 52 años, mi abuelo me decía: ‘Vamos a tocar las sartenes, las ollas, las cubetas, tu toca el caracol, el tun kul, tú haz ruido con la sonaja’, y empezamos a hacer ruido y al rato el vecino hace ruido, el otro también, entonces se hace tanto ruido y yo le preguntaba a mi abuelo: ‘¿Por qué tanto ruido?’, y él me decía que era para que cruce la Luna y sea rápido su cruzada y no se coma mucho al Sol, para que no tarde mucho la oscuridad”.

Tiburcio May, sacerdote maya.