En Mérida habitan 7 especies de loros, y el Proyecto Santa María busca su preservación

Con más de una década de trabajo en la protección de aves, Proyecto Santa María es un espacio dedicado al rescate, rehabilitación y monitoreo de aves urbanas, especialmente loros, en Yucatán.

Ahí, más de 200 aves, de 12 de las 22 especies que habitan en México, encuentran los cuidados y rehabilitación que necesitan para reincorporarse a su hábitat y recuperar su libertad.

“El último conteo arrojó siete especies, siete especies ya presentes, y de las cuales no todas están, por ejemplo el oratis no está en Yucatán, ya está en Mérida, en Yucatán no estaba, estaba en la Península, ahora podemos decir que ya está en Yucatán y reproduciéndose. El loro amazona antunavis, que es un loro que tampoco estaba en Yucatán; sin embargo, ya hay una población muy importante en Mérida, reproduciéndose cada temporada.

“El loro corona azul es el loro más grande de México, que tampoco estaba registrado para Yucatán; sin embargo, tenemos uno en Mérida que se ha registrado en el norte, y también tenemos uno que nos visita aquí en la unidad de manejo, entonces son especies que ya están aquí, viviendo y volando en Yucatán”

Pierre Medina / director de Proyecto Santa María

“Patachín”, un loro cabeza amarilla de 17 años, es un ejemplo claro de lo que una jaula y el cautiverio puede hacerle a estas especies.

“Lo que nosotros queremos promover, es que los loros sean libres, esta es una especie que de manera cultural se ha adoptado como una mascota cuando en realidad no lo es, y lo que nosotros queremos transmitir, a través de esta empatía que se ha creado como mascota, ay es muy bonito, me habla, y creo que al final las personas generan un cariño genuino hacia estas, solo que la forma de demostrarlo no es la indicada y pues justamente nosotros reflejamos esto a través de enseñar como el loro. “Es una especie con la que se ha empatizado, es mejor libre, ellos viven mejor en libertad, y pues cumplen sus funciones ecosistémicas como es la dispersión de semillas, la regeneración de árboles y pues esto es parte de lo que ellos son y sus funciones naturales”

Camila Castrejón / integrante de Proyecto Santa María

Proyecto Santa María ya trabaja en un proyecto con el Ayuntamiento de Mérida, para que la Reserva de Cuxtal, el pulmón verde más grande de Mérida, sea donde estas aves rehabilitadas puedan estar, y que además las nuevas generaciones aprendan a apreciarlas en libertad.

“Incentivamos a que los niños puedan encontrar maneras como el ecoturismo, como el avistamiento de aves, que ellos se involucren en este juego, nosotros lo llamamos un poco como si jugaran Pokémon, entonces vas, ves un ave y la registras, cataloga cuántas has visto, qué especies ha visto […] es justamente la manera que nosotros queremos llegar a ellos”

Meztli Hernández / integrante de Proyecto Santa María

A través del Monitoreo de Loros Urbanos, la ciudadanía participa reportando avistamientos, lo que ha permitido detectar siete especies de loros que ya habitan en Mérida.