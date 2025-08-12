GENERANDO AUDIO...

En Yucatán, denunciaron por acoso al director del CTM. Foto: Kattia Espinoza

En Yucatán, Fernanda Sulub Hau, alumna del Centro de Estudios Superiores (CTM) en Mérida, presentó una denuncia formal contra el director general de la institución, Luis Alberto “N”, por presunto acoso sexual y abuso de poder, ocurrido dentro del plantel.

Además de proceder de manera legal, la joven también hizo pública la denuncia en redes.

¿Qué se sabe del caso en Yucatán?

Narró que los hechos ocurrieron el jueves 7 de agosto, cuando acudió a su oficina para tratar un tema académico.

“No por el hecho de ir a pedir una ayuda no tiene el derecho de tocarte. No es justo y no soy la primera. Hay muchas personas que igual han pasado por lo mismo. Yo fui buscando un apoyo para cambiar mi turno para poder seguir trabajando en la mañana y estudiando por las tardes como para que él venga así y me haga eso, siento que no es justo”, dijo Fernanda.

Pero al entrar, él cerró la puerta con seguro, y fue ahí donde, según su testimonio, comenzaron las insinuaciones y acercamientos físicos no consentidos.

“Ese mismo día, quitándome de acá, marco a una amiga, porque sinceramente ni siquiera un camión podía agarrar, porque en estas bancas me puse a llorar, porque decía, por qué hacen eso. Sinceramente, yo me sentía asquerosa, el sólo recordar cómo me tocaba, cómo me besaba, lo primero que hice fue marcar y decir, me pasó esto y esto, me mandaron un Uber porque no podía ni ir a mi casa”.

La joven logró escapar y acudió con su familia a la Fiscalía General de Yucatán, para denunciar los hechos. El caso fue registrado ante la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales, bajo el número de carpeta NUAT: 01957-2025-001052, el mismo 7 de agosto a las 14:40 horas.

Ella decidió alzar la voz y pidió a otras mujeres que hayan pasado por algo similar que también hablen.

“Mi sentir en estos momentos es eso, es tristeza, es molestia porque por parte de las autoridades no han hecho nada, porque todavía si fuera de ahorita, pero esto lleva años. Generaciones, desde el 89, me mandaron mensajes de que desde la creación (de la escuela) en el 89 me pasó lo mismo y nunca hablé, nunca me hicieron nada. Muchachas, maestras diciendo que igual lo mismo”, añadió Fernanda.

Este lunes, Fernanda y otras mujeres se manifestaron en la Universidad. La denuncia pública habría destapado cientos de casos de acoso y abuso de poder que, por años, han suscitado en esta escuela. Diversas personas han mostrado su respaldo a Fernanda y exigen justicia, para que el caso no quede impune.

Hasta ahora, ni el director ni la escuela han dado declaraciones, pero la denuncia ya se hizo viral y la presión en redes crece para que se investigue a fondo.

“Ninguna mujer debe de vivir sin miedo”, dice el gobernador de Yucatán

“En Yucatán, ninguna mujer debe vivir con miedo”, sentenció el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz, tras el caso de Fernanda, estudiante que denunció al director de su escuela en la CTM en Mérida, Yucatán.

En su tradicional Live, el gobernador de Yucatán abordó el caso y dijo que la Fiscalía ya investiga los hechos con apego a la ley.

El mandatario reiteró su compromiso con la seguridad de las mujeres y condenó cualquier acto que atente contra su integridad.