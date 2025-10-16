Eventos imperdibles del Festival de las Ánimas 2025 en Mérida

GENERANDO AUDIO...

El Janal Pixán estará presente. Foto: Ayuntamiento de Mérida

El Janal Pixán es una de las celebraciones más representativas del pueblo maya; este año tendrá actividades en conjunto con el Festival de las Ánimas. En Mérida, Yucatán, esta tradición cobra vida del 31 de octubre al 2 de noviembre, cuando las familias recuerdan a sus seres queridos que “regresan” por unos días desde el más allá para compartir los sabores, aromas y rituales del mundo terrenal.

Durante estos días, las casas, calles y cementerios se iluminan con velas y flores, y los altares se llenan de platillos tradicionales como el mucbipollo, atole nuevo, jícamas, frutas, balché y tamales de x’pelón. Las familias preparan mesas bajo los árboles o junto a las tumbas, decoradas con fotografías, flores de xpujuc y xtés, juguetes para los niños difuntos y manteles bordados con colores vivos.

El 31 de octubre, conocido como u janal palal, se dedica a los niños; el 1 de noviembre, u janal nucuch uinicoob, a los adultos; y el 2 de noviembre, u janal pixanoob, se celebra con misas y ofrendas en los cementerios. Una semana después, el bix u “octava” cierra el ciclo con hileras de velas encendidas para guiar a las almas de regreso al otro mundo.

¿Qué hacer en Mérida durante el Janal Pixán y en el Festival de las Ánimas?

El Ayuntamiento de Mérida preparó un extenso programa cultural gratuito con actividades en distintos puntos de la ciudad. Aquí te dejamos algunos de los eventos más destacados:

25 de octubre: El Encendido de las Ánimas

19:00 horas | Parque de San Juan

Ceremonia que marca el inicio de la celebración, con figuras gigantes inspiradas en la cultura y tradiciones de Yucatán.

26 de octubre: Inauguración del Altar Monumental

18:00 horas | Plaza Grande

Presentación del altar tradicional yucateco de 16 metros de ancho por 4 de altura, dedicado a los fieles difuntos.

27 de octubre: Recorrido en el Cementerio General

18:00 horas | En el cementerio

Para conocer la historia de los mausoleos y tumbas emblemáticas del panteón.



28 de octubre: Pixán Peek

17:00 a 22:00 horas | Paseo de Montejo

Caminata y actividades con mascotas caracterizadas. Contaremos con el concurso



29 de octubre: Rodada de ánimas

20:00 horas | Ermita al Cementerio General.

Recorrido nocturno hasta el Cementerio General

30 de octubre: Paseo en Plaza La Isla

Plaza La Isla | Desde las 18:00 horas

Caminata de ánimas con presentación de jarana por jóvenes de los Centros Aprende.

1 de noviembre: 1ª Entrega de ofrendas en el Altar Monumental

Plaza Grande | 9:00 a 21:00 horas

Exposición de altar y ofrendas abiertas al público.

2 de noviembre: Vaquería de Ánimas en San José Tzal

Comisaría de San José Tzal | 18:00-21:00 horas

Tradición viva con velas, bordados, música y gastronomía local.

Para conocer el calendario completo, haz clic en este enlace

Aunque el Janal Pixán coincide en fechas con el Día de Muertos y el Halloween, no se trata de la misma celebración. En Yucatán, esta tradición se vive como un encuentro íntimo entre los vivos y sus antepasados, en un ambiente donde la fe, la gastronomía y la cultura maya se entrelazan en una experiencia única.