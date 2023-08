“Escuché una explosión”: se registra fuerte incendio en fábrica de Mérida, Yucatán

Un fuerte incendio consumió una fábrica en Mérida, Yucatán. Foto: Twitter @MauVila

Una fábrica fue devorada por el fuego de un incendio sobre la carretera Mérida-Progreso, en Yucatán, que ocasionó diversas explosiones en el lugar, mismas que generaron una gran columna y nube de humo.

¿Cómo fue el incendio en una fábrica de Yucatán?

Según la información, decenas de elementos de Bomberos, Policía Estatal y Protección Civil, así como ambulancias, grúas y pipas de agua llegaron casi de inmediato al lugar.

Ver más Un fuerte incendio se suscitó en unas bodegas industriales en la comisaría de #Xcanatún, carretera #Mérida–#Progreso, el cual está siendo atendido de forma oportuna por todas las fuerzas de emergencia, bomberos, policías y paramédicos de la @sspyuc, combatiendo el fuego para… pic.twitter.com/ekr4bmato1 — Mauricio Vila (@MauVila) August 15, 2023

Al llegar a la fábrica tuvieron que evacuar a más de 100 personas que se encontraban en las instalaciones. Incluso, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, compartió videos y fotografías del incendio.

Ante ello, testigos del siniestro reportaron que el fuego comenzó luego de escucharse unas explosiones en el interior del lugar, que habrían consumido casi una decena de bodegas.

¿Por qué se originó el incendio en la fábrica de Yucatán?

Sin embargo, sobre las causas y magnitud del problema, las autoridades no revelaron información alguna, salvo que fue un incendio de grandes proporciones dentro de la fábrica de distribución en Yucatán.

Ver más Se reporta un fuerte #incendio en una bodega en Industrias No Contaminantes cerca de la carretera Mérida-Progreso.



Hasta el momento se desconocen sus causas. pic.twitter.com/kMB4ORJE9w — En Realidad (@enrealidadmx) August 15, 2023

Por otro lado, un testigo del siniestro relató su experiencia, asegurando que no le prestó mayor atención al incidente, ya que nunca se imaginó que se trataba de un incendio.

“Escuché una explosión, no le di mayor importancia. A los 10 minutos llegó el guardia a desalojarnos, que era un incendio, no le entendí muy bien y salí al patio. Y me percato de la cantidad de humo”, contó Antonio Aguilar.

Finalmente, el testigo señaló que no pudieron regresar por sus pertenencias, ya que debían desalojar de inmediato la fábrica debido a que las llamas se expandieron con rapidez.

“Hubo personas que querían regresar por sus pertenencias, yo les ayudé a regresar rápido, agarramos en el camino, lo que pudimos agarrar, pero fue muy rápido, en cuestión de 20 minutos ya estaba todo en llamas”, expresó Antonio Aguilar.