Héroe anónimo: salva a 2 mujeres de trágico accidente en la carretera Progreso-Mérida

Un sujeto salvó la vida de dos mujeres durante un accidente registrado en la carretera Progreso-Mérida, en el estado de Yucatán. En redes sociales circulan videos de este acto de heroísmo que generó reacciones positivas y aplausos por parte de los internautas.

De acuerdo con la información de medios locales, el pasado Viernes Santo un vehículo se salió de la carretera Progreso-Mérida y se volcó a un lado del camino. El accidente ocurrió en el kilómetro 22 , entre las comisarías de Paraíso y San Ignacio.

La prensa local señala que los involucrados en el accidente regresaban de una fiesta y el conductor venía dormitando, lo que provocó que perdiera el control del auto.

Reportes indican que al interior del vehículo iban cinco personas, tres fueron rescatadas, mientras que dos víctimas quedaron atrapadas y perdieron la vida tras el incendio del automóvil.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un valiente héroe anónimo se acerca al vehículo para rescatar a dos mujeres que estaban atrapadas.

Jos Valle, usuario de Facebook, ha sido señalado como el héroe anónimo que salvó la vida de dos mujeres durante un accidente. Este individuo publicó un mensaje relacionado con lo ocurrido en la carretera Progreso-Mérida.

En la publicación Jos Valle menciona que los hechos fueron muy impactantes para él y admitió que se siente un poco frustrado porque solo pudo rescatar a dos personas.

“Solo pude sacar a dos muchachas del vehículo. La pareja que estaba adelante, no pude sacarlos, estaban conscientes pero el fuego agarró más fuerza y no me permitió sacar a la pareja. En verdad hice lo que pude”.

Publicó Jos Valle