Huacho Díaz presenta Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030

Subrayó que no se trata de un listado de promesas. Foto: Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó el Plan Estatal de Desarrollo Renacimiento Maya 2024–2030, construido con justicia e igualdad de la mano del pueblo; “es la síntesis de una nueva forma de gobernar desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

Subrayó que el Plan Estatal de Desarrollo no es un listado de promesas o acciones, es la voz del pueblo convertida en ruta; una herramienta para combatir de raíz las desigualdades sociales y para cerrar las brechas que por años han separado a quienes todo lo han tenido de quienes todo lo han luchado.

“No hay improvisaciones ni buenas intenciones sin sustento. Aquí hay un modelo de gestión estratégica que asegura eficacia, eficiencia, honradez y legitimidad social. Aquí hay planeación responsable y recursos que tienen que ser bien asignados y acciones con alto valor social que transforme la realidad de Yucatán”, puntualizó.

Acompañado de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, la maestra Wendy Méndez Naal, y en presencia de todos los sectores de la sociedad, representantes de los tres niveles de Gobierno, así como de las Fuerzas Armadas

“A mis compañeras y compañeros servidores públicos les digo, si estas visiones, estos principios no los comparten, no les emocionan y no los hacen suyos, si no levantan su ánimo y no les impulsan a poner lo mejor de nosotros todos los días, entonces no tienen cabida en este Gobierno estatal que busca este Renacimiento Maya” enfatizó.

Foto: Especial

El gobernador convocó a los representantes de todos los niveles de Gobierno y lo tres Poderes del estado a caminar juntos, tejiendo redes de cooperación y confianza porque, reiteró, la transformación se logrará a través del trabajo en equipo.

“El Renacimiento Maya ha comenzado y lo vamos a vivir en nuestras calles, escuelas, hospitales en el campo, en las empresas y en todos los hogares de Yucatán. Les convoco a todos los yucatecos a que nunca caigamos en las falacias de los agoreros del desastre, que por mezquindad o intereses personales desean ver un Yucatán arrodillado y ven situaciones que les conviene, pero en la realidad no existen. Somos más los que queremos un Yucatán próspero, un Yucatán seguro y con bienestar para todas y todos los yucatecos”, concluyó.

Desde el Centro Internacional de Congresos, el mandatario Estatal agradeció al Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su apoyo constante, y expuso que el Plan Estatal 2024-2030 está compuesto de siete directrices, que son: Gobierno Honesto, Humanista y Cercano al Pueblo; Bienestar Social para la Salud de Todas y Todos; Educación, Cultura y Deporte como Pilares del Renacimiento; Economía con Prosperidad Compartida y Rescate del Campo; Infraestructura para un Desarrollo Territorial Ordenado y Sostenible; Justicia, Seguridad Ciudadana y Cultura de la Paz así como Pueblo Maya, Raíz y Razón de Ser.

Foto: Especial

Finalmente, el coordinador general del COPLEDEY, Luis Hevia Jiménez, explicó que este ejercicio dio forma a un enfoque sólido expresado en 133 objetivos estratégicos, 347 objetivos específicos y mil 446 líneas de acción, alineados en una lógica vertical bajo la metodología del marco lógico, lo que garantiza impacto real y estructurado hacia la visión del Renacimiento Maya 2030.

En calidad de presidente del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (COPLEDEY), y junto al coordinador general de dicho Consejo, Luis Hevia Jiménez, el gobernador resaltó que este plan no fue redactado desde un escritorio, sino desde el territorio, y con el corazón del pueblo yucateco, escuchando sus necesidades y caminando a su lado en los 106 municipios de Yucatán para comprender sus problemas, sueños y carencias.

Acompañaron al gobernador, la diputada Estefanía Baeza Martínez, presidenta de la Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, a la maestra Graciela Torres Garma, magistrada representante del Tribunal Superior de Justicia y de Poder Judicial del Estado, Wilmer Monforte Marfil, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el General de Estado Mayor, Gabriel Zamudio López, Representante de la X Región Militar; Vicealmirante, Cuerpo General Diplomado Estado Mayor Héctor Rafael Solís Hernández, Comandante de la Novena Zona Naval.

