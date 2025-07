Jóvenes mayas reviven juego ritual del Pok Ta Pok; irán a mundial

GENERANDO AUDIO...

Hace más de mil años el juego de pelota maya o Pok Ta Pok era más que un deporte: era un ritual y un vínculo con los dioses.

Hoy este deporte está más vivo que nunca y los jóvenes de la comisaría de San Pedro Chimay en Mérida, han revivido el juego ancestral, colocando a México como uno de los grandes favoritos para el Mundial de esta disciplina que se jugará en septiembre próximo en Honduras.

“Para nosotros es muy importante este deporte, ya que nos gustaría que pase de generación en generación; los jóvenes hoy en día han practicado desde muy pequeños y hemos tenido varias generaciones con nosotros. Actualmente, estos jóvenes están en la búsqueda del bicampeonato en este deporte ancestral, ya hemos sido campeones del mundo, ya somos campeones del sureste mexicano y nos queda refrendar el título”, destaca el entrenador del equipo, Andrés Chi.

Estos jóvenes guerreros están llevando el juego de pelota maya al mundo. Y lo hacen con fuerza, orgullo y dejando el alma en cada entrenamiento y en cada cancha.

“Me siento orgulloso de representar a México y pues a darle con todo”, refiere José Uicab, integrante de la Selección Mexicana de Pok Ta Pok.

Hombres y mujeres entrenan juntos, como una sola fuerza y representarán a México en el Mundial de Pok Ta Pok.

Naomi practica este deporte desde hace cuatro años, entrena a diario hasta dos horas al día y quiere a darle a México el Campeonato Mundial Femenil.

“Cuando yo empiezo a jugar, me libero de todo el mundo, me concentro sólo en mi juego, me gusta jugar, me gusta hacer deporte y sentir el juego. Siento esa responsabilidad de traer ese campeonato, traer esa copa aquí a México porque sé que estoy representando a muchísima gente y lo voy a dar todo para dejar en alto el nombre de México”, abunda Naomi.