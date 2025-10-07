Jubilados de Pemex bloquean acceso a Aeropuerto de Mérida 

GENERANDO AUDIO...

Jubilados de Pemex cerraron acceso al aeropuerto de Mérida. Foto: Cuartoscuro

Jubilados y pensionados de Pemex (Petróleos Mexicanos) cerraron el acceso principal al Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, exigiendo medicamentos, citas médicas y atención que les han sido negadas.

Denuncian que los hospitales subrogados se niegan a atenderlos por falta de pago de Pemex, dejando a muchos sin tratamiento, incluso en casos urgentes.

Reclaman que después de una vida de trabajo les niegan el derecho a la salud, por lo que exigen intervención inmediata de las autoridades.

Aunque el bloqueo no causa afectaciones al tránsito hacia el aeropuerto, debido a que hay entradas alternas, las autoridades recomendaron a los pasajeros tomar precauciones.

Los jubilados advierten que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta

“El motivo es el abandono en que nos tiene Petróleos Mexicanos, tenemos cuatro meses sin receta, sin consulta externa, sin estudios, muy contados los estudios”, Sergio Rosado, asociación civil Prosa, jubilados de Pemex.