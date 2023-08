Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Mérida, Yucatán, jóvenes de un colegio particular revivieron el reto viral “Knock Out Challenge”, el cual tiene como objetivo interrumpir por un momento el paso del aire en el cuerpo. En redes sociales se compartió un video en donde los muchachos practican el particular acto.

“Knock Out Challenge”, reto viral en Mérida, Yucatán

No es la primera vez que se realiza este reto, pues, anteriormente, ya se había informado sobre la peligrosa actividad. Medios locales indicaron que jóvenes de una escuela particular revivieron el “Knock out Challenge”.

¿En qué consiste el “Knock Out Challenge”?

El reto viral consiste en que un joven se recarga en una pared y otro le oprime el pecho y hace presión. Por la obstrucción momentánea, le hace falta aire y se desmaya por un instante, haciendo semejanza a un golpe que provoca el famoso knockout.

Tras el video, el colegio Centro Universitario Montejo alertó de la peligrosidad del reto viral. Mediante un comunicado, indicó que los alumnos fueron sancionados por realizar el peligroso reto viral “Knock Out Challenge”; sin embargo, no se precisó la sanción.

“El lunes 28 día agosto vivimos una experiencia lamentable en nuestra institución derivada de un penoso comportamiento de un grupo de alumnos. Apegándonos a nuestro protocolo, reglamento escolar y los lineamientos de las autoridades educativas, las cuales prohíben categóricamente cualquier tipo de conducta peligrosa que ponga la sana convivencia, la salud o la integridad de nuestros estudiantes, hemos aplicado las acciones disciplinarias y formativas correspondientes a quienes fueron partícipes en este reto viral”.

“En esta práctica de corresponsabilidad, invitamos a las familias de nuestra comunidad educativa a generar con sus hijos espacios de diálogo, monitoreo del uso de las redes sociales y acompañamiento en la reflexión de los diversos riesgos a lo que se enfrentan en esta etapa de desarrollo”, añadió la escuela.