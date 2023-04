Mario Silveira es la voz oficial de cualquier cosa que se venda en esta comunidad maya, en Tixkokob, Yucatán.

Desde hace más de medio siglo instaló en esta plaza del pueblo, una pequeña cabina de radio.

Desde un pequeño espacio entretiene, informa, vende, anuncia cualquier cosa que la comunidad necesite porque su voz se escucha en este mercado y en estas calles de la localidad, a través de altavoces.

Así describe sus inicios.

“Me acuerdo de que me daba la inquietud, no sé, me nació o no sé espontáneamente no sé, dedicaba yo las canciones que se ponían en los discos y decía yo qué canción seguía y se la dedicábamos ahí a equis, al que veíamos o al dueño de la casa o al del cumpleaños o en fin y así empezamos a agarrarlo, pienso que lo hacía yo bastante regular o bien porque después los propios señores que tenían su equipo de sonido donde les toque ir a amenizar me invitaban para que yo vaya y haga eso que sé hacer”.

Mario Silveira, locutor de la “Jaula del pajarraco”