GENERANDO AUDIO...

Licencias de conducir gratis en Yucatán. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Gobierno de Yucatán mantiene un programa especial que permite tramitar licencias de conducir gratis o con descuentos del 50%, según el perfil de cada solicitante.

El beneficio aplica para amas de casa, estudiantes, personas desempleadas, trabajadores, jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El programa de descuentos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 en todo el estado.

[TE PUEDE INTERESAR: Yucatán se une para limpiar y proteger playas]

¿Quiénes pueden sacar licencias gratis en Yucatán?

El decreto estatal señala que el beneficio del 100% de descuento aplica a:

Amas de casa sin ingresos fijos

sin ingresos fijos Estudiantes de escuelas públicas o privadas con beca vigente, presentando constancia de inscripción

de escuelas públicas o privadas con beca vigente, presentando constancia de inscripción Personas desempleadas, con un escrito oficial del Servicio Nacional de Empleo que confirme su situación

Estas licencias pueden solicitarse en las modalidades de automovilista, chofer, motociclista, servicio público de carga y pasaje, así como para personas con discapacidad

Descuentos del 50% en licencias de conducir

Además, se aplica un 50% de descuento en licencias con vigencia de dos años y permisos temporales para:

Trabajadores en activo (asalariados y no asalariados)

(asalariados y no asalariados) Jubilados y pensionados que perciban ingresos menores a 4.5 veces el salario mínimo vigente

Los beneficiarios deberán presentar comprobantes de ingresos, recibo de nómina, constancia sindical o, en el caso de pensionados, su último comprobante de pago.

¿A quién no aplica el descuento?

Para quienes no apliquen a los descuentos, los precios oficiales son los siguientes:

Automovilista : 815 pesos (2 años), 1,222 (3 años), 2,172 (5 años)

: 815 pesos (2 años), 1,222 (3 años), 2,172 (5 años) Chofer : 950 pesos (2 años) hasta 2,580 (5 años)

: 950 pesos (2 años) hasta 2,580 (5 años) Motociclista : 407 pesos (2 años), 586 (3 años), 974 (5 años)

: 407 pesos (2 años), 586 (3 años), 974 (5 años) Personas con discapacidad : 292 pesos (2 años) hasta 731 (5 años)

: 292 pesos (2 años) hasta 731 (5 años) Servicio público de carga y pasaje: más de 1,700 pesos (2 años) y arriba de 3,400 (5 años)

Requisitos para tramitar tu licencia

Para acceder al trámite y a los descuentos debes presentar original y copia de:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

(INE, pasaporte o cédula profesional) CURP actualizada

actualizada Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Acta de nacimiento (si aplica para verificación de datos)

(si aplica para verificación de datos) Fotografía reciente, tamaño infantil, fondo blanco (según requisitos del módulo)

tamaño infantil, fondo blanco (según requisitos del módulo) Documento que acredite la condición para el descuento : Constancia de beca (estudiantes) Constancia del DIF o documento oficial (amas de casa) Constancia del Servicio Nacional de Empleo (desempleados)

: Comprobante de pago cuando aplique (quienes no califiquen al apoyo)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Tránsito, será la encargada de expedir los documentos, verificando que cada solicitante cumpla con los requisitos legales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]