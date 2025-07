Llaman a turistas a cuidar especies que cruzan carreteras en Yucatán; se han registrado atropellamientos de flamencos

GENERANDO AUDIO...

Autoridades y especialistas hicieron un llamado a turistas y automovilistas, en general, a circular más lento por las carreteras y caminos por los que cruzan especies silvestres y observar cuidadosamente los letreros en Yucatán.

Lo anterior, dado que en el periodo vacacional que recién comienza ya se han registrado al menos cuatro atropellamientos de flamencos rosas y la causa ha sido el exceso de velocidad.

“Hasta el momento ha habido cuatro accidentes con los flamencos, han ocurrido en la entrada de Progreso y a la altura de Uaymitún; es ahí donde están más o hay más avistamientos”, destaca Giovani Zapata, encargado de la Unidad de Control y Protección Animal de Puerto Progreso.

¿Qué hacer en caso de ver un flamenco en carreteras de Yucatán?

En caso de ver un flamenco, las autoridades piden hacer alto y salvar su vida.

También solicitan que, de observar incidentes con algún ejemplar, se reporte al 911.

“Si ven un animal herido, ante todo hay que delimitar el área, no acercarse, no tocarlos, porque lo pueden lastimar. Si está lastimado y se puede rescatar, dejarlo porque no saben las medidas preventivas que les debemos dar nosotros, nosotros los llevamos con veterinarios, para que los ayuden expertos“, señala Giovani Zapata.

A lo largo de la zona costera en Yucatán, desde Río Lagartos hasta Celestún, se puede avistar el flamenco rosa y gran parte de su hábitat está a orillas de la carretera.

Por ello, el llamado es a crear conciencia, bajar la velocidad y considerar la vida de la fauna nativa.