Localizan a 2 de los 3 adolescentes desaparecidos en fraccionamiento de Yucatán

GENERANDO AUDIO...

En Yucatán, localizaron a 2 de 3 jóvenes desaparecidos. Foto: @fgeyucatan

Dos de los tres adolescentes que desaparecieron del fraccionamiento Caucel II de Mérida, Yucatán, fueron localizados, informó la Fiscalía General del Estado.

“La Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (UBP) de la FGE, en coordinación con la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y el Programa Alerta Amber Yucatán, informaron de la localización de los adolescentes”, indicó la Fiscalía de Yucatán.

En un inicio se reportaron cuatro adolescentes desaparecidos, quienes habrían escapado de la “Casa Otoch”, ubicada en dicho fraccionamiento; sin embargo, uno apareció antes de la emisión de las alertas Amber.

Los adolescentes localizados son José Adrián Melo Cruz y Natividad Dzul Tzec, de 17 y 14 años de edad, respectivamente, “procediéndose a las diligencias de ley correspondientes en atención al acta FGE/BUSQUEDA/UNADT-256/2025 y la desactivación de la alerta emitida”, añadió la Fiscalía de Yucatán.

Por su parte, en su tradicional live, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, abordó el caso y confirmó que tres de los cuatro adolescentes desaparecidos habían sido localizados.

“Nos están escribiendo hace un momento, para preguntarnos sobre el caso de los cuatro adolescentes que se salieron de Casa Otoch sin autorización el pasado 9 de agosto. Les informo que tres de ellos ya han sido localizados y reintegrados a este centro donde el Gobierno del estado se hace cargo a través del DIF Yucatán, donde los niños y las niñas que están en algún procedimiento legal o quienes han sido abandonados”.

“Seguimos en la búsqueda de uno más de ellos, decirles que se activó la Alerta Amber en coordinación con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y se siguió el debido proceso. En ninguna circunstancia, estos adolescentes, al igual que niño o niñas de esta casa, han visto vulnerados sus derechos. En todo momento se les ha tratado con pleno respeto y pues he instruido mejorar las medidas de seguridad y supervisión en el centro, para prevenir incidentes similares”, precisó Díaz Mena.