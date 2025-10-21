Macroclase por la prevención del cáncer de mama: Huacho

GENERANDO AUDIO...

El gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, la Mtra. Wendy Méndez Naal, encabezaron una macroclase de activación física que promueve la detección temprana del cáncer de mama, recordando que mantenerse activo es una forma de cuidar la salud, crear conciencia y salvar vidas.

“Estoy muy contento porque hoy el color rosa inunda este espacio para dar un mensaje poderoso: que la vida se defiende con conciencia, con prevención, con unión y con esperanza. Verles a ustedes aquí, en esta macroclase de activación física por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es un llamado a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar a quienes amamos y a fortalecer la cultura de la prevención en todo Yucatán”, manifestó el gobernador.

Más de 2 mil personas participan en macroclase de activación física para prevenir cáncer de mama

Ante el titular del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Armín Lizama Córdova, el mandatario señaló que octubre es un mes especial, pues es una fecha en la que miles de mujeres en el mundo levantan la voz para recordar la importancia de la detección temprana, ya que cada historia de lucha enseña que la vida puede renacer cuando hay un diagnóstico a tiempo.

Durante su discurso, agradeció el trabajo conjunto de las instituciones que se han sumado a esta causa, reconociendo al equipo del DIF Yucatán, encabezado por su esposa, la Mtra. Wendy Méndez Naal, y su directora Shirley Castillo Sánchez, así como a todas las dependencias involucradas. “Esto ha sido un trabajo transversal; nos hemos sumado todos para esta lucha contra el cáncer de mama“, enfatizó.

En presencia de más de 2 mil personas que participaron en esta activación, Díaz Mena destacó que lo que se busca con estas acciones es convertir la autoexploración en una costumbre diaria que salve vidas. “Por eso dice el lema: Autoexplórate, hazlo costumbre, hazlo tradición. Hoy más que nunca reconocemos la labor de los profesionales y promotores de la salud, que van casa por casa”, aseveró.

Aprovechó el momento para agradecer el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dado instrucciones para que muy pronto se entregue el nuevo Hospital O’Horán, donde se firmará el convenio con IMSS-Bienestar para fortalecer los servicios de salud en Yucatán. “Gracias a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le mandamos nuestra gratitud”, finalizó.

Durante su intervención, la presidenta honoraria del Sistema DIF Yucatán, la Mtra. Wendy Méndez Naal, agradeció con cariño a las familias que participaron en esta actividad, realizada en colaboración con el IDEY, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y adelantó que, para cerrar la Agenda Rosa, el próximo día 30 se apoyará a 55 mujeres con sus prótesis mamarias.

Dijo que no sólo los mueve la energía de activarse, sino el propósito profundo de crear conciencia y salvar vidas, pues cada paso representa unión y bienestar, ya que el cáncer de mama no distingue edad, género ni condición. Por ello, la información, la empatía y la prevención deben compartirse en toda la comunidad.

Agregó que, como parte de la Agenda Rosa, el próximo 26 de octubre se llevará a cabo en Izamal la Carrera Rosa con Causa, una iniciativa que une deporte, esperanza y solidaridad. Lo recaudado será destinado a mastografías, pelucas oncológicas, implantes y prótesis mamarias, beneficiando directamente a mujeres que enfrentan esta lucha con valentía.

“Huacho”Díaz inaugura la séptima edición de la Liga de Futbol

Previamente, en el Estadio General Salvador Alvarado, el gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró la séptima edición de la Liga de Futbol “Enrique Baxir Saidén Isaac” 2025–2026, en donde reafirmó su compromiso de seguir apoyando a las ligas locales, clubes y escuelas deportivas, con el firme propósito de que niñas, niños y jóvenes tengan más canchas, más torneos y más oportunidades para demostrar su talento.

Acompañado de la Directora y Administradora del Colegio Libanés Peninsular, Margarita Saidén Ojeda, el Mandatario hizo un reconocimiento al Colegio Libanés Peninsular por su compromiso con la educación y el deporte, así como a las familias que año con año apoyan a sus hijos para que participen en esta liga. “Es en estos espacios donde se construyen las bases de una sociedad sana, solidaria y con espíritu de superación”, subrayó.

Al evento de activación física estuvieron presentes la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Erika Torres López; y los padres del gobernador, Álvaro Díaz López y Fanny Mena Marrufo.

También asistieron la senadora Verónica Camino Farjat; el diputado federal Óscar Brito Zapata; la diputada local Estefanía Baeza Martínez; la embajadora de la Expo Adulto Mayor, María Candelaria Balam Canul; así como la sobreviviente de cáncer de mama, Eyka Marisa Baas Ortega.

