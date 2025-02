Madres buscadoras de Yucatán tienen la esperanza de encontrar a Juan Bautista

La última vez que María Uicab vio a su hijo fue el 19 de marzo de 2022. Juan Bautista, se despidió de ella cuando iba al baile del pueblo, tenía sólo 16 años y desde entonces no volvió.

“Ahorita no sé nada, pusieron la demanda por mi esposo en Valladolid, pero la Fiscalía no hizo nada, no checaron cámara, no rastrearon su celular, porque con todo y celular se perdió.”

María Uicab / madre de Juan Bautista.