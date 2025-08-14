GENERANDO AUDIO...

En Mérida, Yucatán, cada habitante genera casi un kilo de basura al día. Durante un operativo reciente, las autoridades municipales detectaron más de mil tiraderos ilegales.

Para frenar este problema, el Ayuntamiento puso en marcha la primera Policía Ecológica, encargada de patrullar calles, parques y áreas verdes, con el fin de prevenir que se tire basura, mantener limpia la ciudad y sancionar a quienes la ensucien.

A quienes se sorprenda tirando basura se les podría sancionar con hasta 50 mil pesos de multa.

La alcaldesa Cecilia Patrón explicó que este nuevo cuerpo de vigilancia está conformado por elementos que recibieron capacitación durante meses para atender exclusivamente los puntos conflictivos y las denuncias ciudadanas.

Aunque otros policías pueden aplicar sanciones, la Policía Ecológica se dedicará de tiempo completo a vigilar que no se arrojen desechos en la vía pública.

La funcionaria subrayó que hablar de basura implica abordar tres temas clave: salud pública, medio ambiente y calidad de vida. La acumulación de desechos atrae fauna nociva que propicia enfermedades, genera lixiviados que contaminan el agua subterránea y degrada los espacios donde viven y crecen niñas y niños.

Las sanciones van desde una amonestación verbal o trabajo comunitario, hasta multas que pueden llegar a 50 mil pesos, equivalentes a 10 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Patrón insistió en que la multa será el último recurso, y que el objetivo principal es prevenir y educar.

Para reportar un tiradero ilegal, los ciudadanos pueden llamar al número 999 942 0070. Con esta medida, Mérida busca frenar la proliferación de basureros clandestinos y garantizar un entorno más limpio y saludable para sus habitantes.