Mujeres mayas salvan de la extinción a las Abejas Meliponas

Mujeres mayas de Maní, Yucatán, luchan por conservar a las Abejas Meliponas, especie nativa sin aguijón que está en peligro de extinción por el cambio climático y la pérdida de su hábitat natural.

Las integrantes de la cooperativa Kuxtail, en el sur del estado, han creado un meliponario, un pequeño santuario donde cuidan a esta especie ancestral, considerada sagrada por la cultura maya. Su misión: preservar el legado para sus hijos y nietos.

Guardianas mayas protegen a las Abejas Meliponas

En la comunidad de Maní, Yucatán, un grupo de mujeres mayas ha encontrado una forma de conectar su pasado con el presente. A través de la cooperativa Kuxtail, protegen a las Meliponas, también conocidas como Xunan kab, una abeja sin aguijón que produce una miel especial y medicinal.

Según Jessi Jiménez, integrante de la cooperativa, además de su uso tradicional, hoy aprovechan la miel para elaborar productos artesanales como jabones, cremas y shampoos. Esto no solo impulsa su economía local, sino que promueve prácticas sustentables.

Meliponas: claves para la vida y al borde del colapso

Las Meliponas producen apenas litro y medio de miel al año, en contraste con los 30 litros de la abeja Apis Melífera. Sin embargo, su miel es altamente valorada, ya que se usa como remedio natural para cataratas, úlceras y otros padecimientos.

Teresita Hau, otra de las cuidadoras, advierte sobre la importancia de su labor: “Si no hay polinizadores, no hay vida”. Aunque enfrentan retos como el uso de químicos y la falta de conciencia ambiental, están comprometidas a conservar este legado: “Queremos que esto no se pierda”.

Lo que sigue para estas guardianasLas mujeres de Kuxtail esperan que más personas se unan a su causa. Su mensaje es claro: la conservación de las Abejas Meliponas no solo es una tradición ancestral, también es una acción urgente para proteger la vida en el planeta.